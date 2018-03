Plafond krot stort in, verhuurder riskeert zware boete 07 maart 2018

02u35 0 Beringen Een Beringenaar (63) moest gisteren voor de Hasseltse rechter verschijnen omdat hij beschuldigd wordt van het verhuren van een krot in Heppen. "Ik dacht dat het de ideale woning was, maar de hele rechterkant van de woning was niet geïsoleerd", zucht slachtoffer Dennis (36) uit Leopoldsburg. De verhuurder riskeert een boete van 15.000 euro.

De beschuldigingen aan de verhuurder zijn niet mals: "Hij plaatste wel elektrische vuurtjes, maar daar stook je jezelf arm mee. En anders was het er superkoud. Er stond vocht in de kamers en de schimmel hing aan het plafond. Na een paar jaar kwam er een barst in het plafond, dat uiteindelijk ook naar beneden kwam. Je kon zien dat de binnenkant helemaal rot was. Ik heb er zelf een kachel bij geplaatst om me op te warmen", deed het slachtoffer het woord.





De procureur volgde de getuigenis: "Er was geen rookmelder, de huurder liep gevaar op elektrocutie en er waren problemen met ongedierte en elektriciteit."





Behalve de boete, moet de man mogelijk ook het vermogensvoordeel van net geen 20.000 euro betalen. 35 maanden lang betaalde Dennis immers zo'n 570 euro voor een woning die eigenlijk niet leefbaar was. "Het slachtoffer kletst uit zijn nek", reageert de beklaagde.





Bulgaren en Slovaken

Voor een tweede beklaagde werd een boete van 6.000 euro gevraagd. Hij huurde de woning naast Dennis, maar liet er mogelijk Bulgaren verblijven. Dennis merkte eerder ook al Slovaken op in de woning: "Zo kwamen ze een keertje langs om te klagen dat ik tijdens een avondje gamen wat te veel lawaai maakte. Opmerkelijk, want officieel woonden ze daar helemaal niet. Een dag erna hoorde ik beklaagde luid roepen, vermoedelijk besefte hij dat een telefoontje van mij naar de politie alles had kunnen doen uitkomen. Ook vervelend is dat mijn waterrekening hoog opliep omdat ze zich op mijn kosten wasten", baalt Dennis.





In het kamp van de tweede beklaagde, wordt de fout gelegd bij de vennootschap en werd de vrijspraak gevraagd. Het vonnis volgt op 10 april. Intussen woont Dennis elders in Leopoldsburg en is een deel van zijn schade terugbetaald. "Helaas heeft de hele zaak me toch wel wat geld gekost, gelukkig heb ik nu wel een goede huisbaas." (BVDH)