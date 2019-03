Peuter of kleuter voor het eerst naar school? Registreer hem voor 29 maart online BVDH

12 maart 2019

15u03 0

De stad Beringen vraagt aan ouders van peuters, kleuters en kinderen vanaf 2,5 jaar die voor het eerst naar de kleuterschool gaan of van school veranderen om zich online te registreren. Dat gaat via een aanmeldingssysteem op de website www.naarschoolinberingen.be. “Momenteel is 43% van de kinderen met geboortejaar 2017 aangemeld”, laat schepen An Moons (VOLUIT) weten. “Op zich al een mooi aantal na 10 dagen. Tegelijkertijd betekent dat ook dat 168 kinderen nog niet geregistreerd zijn. De aanmeldingsperiode loopt nog tot vrijdag 29 maart, maar tijdig aanmelden kan zeker geen kwaad.”