Peter Paasei verstopt eieren aan Koersel Kapelleke BVDH

01 april 2019

10u45 0

Radiopersoonlijkheid Peter Van de Veire zal zich tijdens de paasvakantie verkleden als Peter Paasei en in naam van radiozender MNM op geheime locaties in Vlaanderen paaseieren verspreiden. Vooral het gouden ei is erg speciaal, want deze bevat een cruciale tip naar de schuilplaats van Van de Veire. “Stad Beringen en radiozender MNM slaan de handen in elkaar,” vertelt schepen Jessie De Weyer (N-VA). “Op dinsdag 16 april toveren we een deel van de speeltuin van Koersel Kapelleke om tot een leuke en gratis paaseirenraap! Tussen 15.00 en 16.00 uur is iedereen welkom om heerlijke chocolade te komen rapen. En wie weet vind je ook nog Peter Paasei…”