Partners be-MINE verenigen zich in vzw 04 juli 2018

Be-MINE is de laatste jaren flink aan het groeien en dat bracht verschillende partners op het idee om zich te verenigen in de vzw be-MINE Beheer. Door samen te werken wil men met be-MINE evolueren naar "een volwaardige toeristische bestemming, een Sterk Merk met een duidelijk en onberispelijk imago."





Al meer dan een jaar komen de partners op zeer regelmatige tijdstippen samen om het te hebben over promotie, arrangementen, veiligheid of parkeerproblematiek. Zo is het idee gegroeid om de vzw op te richten. Deze samenwerking zal zich niet alleen uiten op vlak van productontwikkeling, communicatie en promotie maar ook op vlak van onderhoud, bewegwijzering, veiligheid, parkeervoorziening, belichting. De stad engageert zich om de coördinatie op zich te nemen en stelt hiervoor één personeelslid ter beschikking.





Schepen van be-MINE Anne Cuypers-Wouters (CD&V) is tevreden met de oprichting. "Samen gaan we van be-MINE dé attractiepool bij uitstek maken, een plaats die iedereen moet gezien en bezocht hebben, een plaats waar men met plezier naar terugkeert." Ook gedeputeerde van Cultuur, Erfgoed en Toerisme Igor Philtjens (Open Vld) vindt een goede samenwerking essentieel: "Be-MINE heeft alles in huis heeft om tot één van de belangrijkste attracties van de regio uit te groeien. Dit kunnen we alleen realiseren indien we allemaal aan dezelfde koord trekken." (BVDH)