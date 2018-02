Parkmanagement op Ravenshout en Beringen-Zuid 13 februari 2018

03u10 0

De stad Beringen wil bedrijventerreinen Ravenshout en Beringen-Zuid in de toekomst laten 'managen' door een externe parkmanager.





Bedoeling is dat deze instaat voor het reilen en zeilen in deze zone. Van VLAIO ontvangt Beringen een subsidie van 65.000 euro en zelf maakt het nog eens 20.000 euro vrij voor een periode tot eind 2019. Voor de uitvoering van het parkmanagement schreef de stad Beringen een opdracht uit en zo werd Quares als partner aangesteld. "Dit zijn de twee grote bedrijventerreinen in onze stad en we kunnen grote voordelen halen uit een samenwerking. We denken hierbij aan groepsaankopen die kostenbesparingen opleveren. Ook energie-uitwisseling, bewegwijzering en beveiliging komen aan bod. Zo kunnen de bedrijven zelf kiezen welke knelpunten zij willen aanpakken", legt schepen van Lokale Economie Gilbert Lambrechts (sp.a) uit.





Op termijn zullen ook bedrijven uit buurgemeenten de kans krijgen om in het parkmanagement te stappen. (BVDH)