Parkeerzones worden aangepast BVDH

01 maart 2019

Het schepencollege van Beringen heeft enkele wijzigingen aan de parkeerzones goedgekeurd. In de Harmoniestraat worden binnenkort drie parkeerplaatsen gecreëerd voor kort parkeren. Men kan er maximum 30 minuten staan. Het parkeerbedrijf zal hierop controle uitvoeren. De Burgemeester Geyskensstraat wordt uit de blauwe zone gehaald. De parkeerplaatsen op straat zijn daar immers weggehaald, waardoor de blauwe zone daar zonder voorwerp was. Parking ‘De Wissel’ op de Paalsesteenweg in Paal wordt gedeeltelijk blauwe zone. Het gedeelte aan de kant van het centrum wordt aldus voorbehouden voor maximum twee uur parkeren. In de rest van ‘De Wissel’ blijft lang parkeren mogelijk. Binnen enkele weken zullen de aanpassingen aan de signalisatie uitgevoerd worden, waarna de wijzigingen van kracht worden.