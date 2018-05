Papenhofstraat dicht voor verkeer 26 mei 2018

Deze week werd de Papenhofstraat afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Dit is het geval aan de kant van de Beverlosesteenweg. "Deze smalle straat sluiten we af omdat deze dagelijks als sluipweg wordt gebruikt. Momenteel is het een proefopstelling, maar we houden wel een zone vrij voor fietsers en voetgangers", meldt schepen van Verkeer Jean Vanhees (CD&V). (BVDH)