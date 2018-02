Pamperbank is succes 16 februari 2018

Op 1 maart 2016 startte men in Beringen met het initiatief 'de pamperbank'. Hiermee worden luieroverschotten verzameld en herverdeeld aan kwetsbare gezinnen. De warme oproep van OCMW-voorzitter Hilal Yalçin (CD&V) aan de burgers om luieroverschotten te doneren heeft zijn doel niet gemist: "De inzamelboxen zijn op de verschillende locaties regelmatig vol. Naast de boxen in het Kinderdagverblijf Bambi, het administratief centrum van de stad en het consultatiebureau van K&G, staat er sinds kort ook een in onze bibliotheek", oppert ze. Op die manier konden kansarme gezinnen geholpen worden. "In 2017 deelden onze organisaties samen 99 pakketten uit, goed voor bijna 3.000 pampers," stelt schepen van Welzijn Thomas Vints (CD&V). (BVDH)