Paalse Plas: hét biotoop voor stoere ijsberen 02u34 0 Mine Dalemans Een verschil in aanpak: de ene doet stoer, de andere heeft de slappe lach.

Geen nieuw jaar zonder nieuwjaarsduik, dachten ze zondagmiddag in Beringen. Daar sprongen enkele tientallen waaghalzen het ijskoude water in. Op voorhand kregen ze een opwarming in het zand om vervolgens allemaal samen in volle spurt het water in te crossen.





Eén van de waaghalzen was een jongen van nog maar elf jaar. Kay Langen uit Engsbergen bij Tessenderlo bleef zelfs als allerlaatste in het water en trok er eerder speciaal een berenpak voor aan. "Koud is het zéker, maar wel héél plezant om te doen", klonk het. (MMM)





Mine Dalemans

Mine Dalemans Kay Langen (11) had zijn berenpak aangetrokken.

Mine Dalemans You go girl. Maar nu nog wel het water in!

Mine Dalemans Wie heeft er het meeste zin in? Mama of de kleine op de arm?

Mine Dalemans Zonder goede opwarming moet je er niet aan beginnen.