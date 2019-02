Overleden wielrenner krijgt eigen herinneringswedstrijd Birger Vandael

20 februari 2019

18u23 0 Beringen Op zondag 14 april krijgt de overleden wielrenner Jeroen Goeleven zijn eigen herinneringswedstrijd. De jonge sportman uit Paal overleed vorig jaar op 17 april aan een verborgen hartziekte. Op deze manier krijgt Goeleven een passend eerbetoon.

Het was de vader van Jeroen, Danny Goeleven, die de organisatie van de wedstrijd zelf bekend maakte. Deze zal plaatsvinden in Deurne, deelgemeente van Diest en betreft een wielerwedstrijd voor B-C-D-renners van 65 kilometer, alsook een wedstrijd voor A-renners van 85 kilometer. ‘Wielerklub Strijd en Zege’ neemt de organisatie in handen. Ook Snake Cycling Team, de ex-ploeg van Jeroen, draagt haar steentje bij. “Fijn dat de renners en vrienden van Jeroen dit willen doen”, zegt vader Danny. “Deze ploeg organiseert jaarlijks meerdere wedstrijden en die in Diest ligt het dichtst bij Paal. Ook Jeroens’ beste vriend Joost woont op de omloop. Het was in deze categorie, van de Vlaamse wielrijdersvereniging, dat Jeroen zichzelf leerde ontdekken. Dat zorgde ervoor dat hij een tijdje op het continentale niveau kon fietsen.”

Danny heeft het nog altijd moeilijk met de gebeurtenissen: “Het verdriet blijft onveranderd en komt vaak uit het niets. Soms heb ik het emotioneel lastig en dan schrijf ik wel eens iets neer, zodat ik me fel verbonden voel met mijn zoon. Gelukkig doen de steunende reacties altijd wel goed. Het feit dat je op sommige vragen nooit een antwoord zal krijgen, blijft echter steken.”