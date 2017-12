Oudejaar zal knallen...in stilte BERINGS BEDRIJF INVESTEERT IN 'LOW NOISE-VUURWERK' BIRGER VANDAEL

02u42 0 Foto Karolien Coenen Stefan Vrankx met zijn 'low noise-vuurwerk', met respect voor mens en dier. Beringen Wie aan oudejaar denkt, denkt aan vuurwerk. Stefan Vranckx van The Fireworkshop wil dit jaar incidenten vermijden en zet in op diervriendelijk en 'low noise-vuurwerk'. "Bovendien hebben we ook iemand in dienst genomen die de allochtone gemeenschap de veiligheidsinfo in de moedertaal kan meegeven."

De extra medewerker is een weloverwogen zet van Vranckx. "We merken al enkele jaren een toenemend aantal oudere allochtonen- voornamelijk vanTurkse origine- die vuurwerk kopen. We stellen vast dat sommigen van hen de Nederlandse taal niet goed beheersen. Om ervoor te zorgen dat deze mensen ook de veiligheidsinfo goed meekrijgen, hebben wij een Turkse medewerker in dienst genomen. Zo zijn wij er zeker van dat alle mensen in hun moedertaal de juiste en correcte info krijgen", aldus de zaakvoerder.





Pionier

Heel wat burgemeesters verbieden tijdens oudejaarsavond vuurwerk volledig, of voor het grootste deel van de nacht. Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) riep op zijn beurt samen met Gaia al enkele keren op om meer geluidsarm vuurwerk te gebruiken op Nieuwjaar. Vranckx heeft die hint duidelijk begrepen. Zijn Limburgs vuurwerkbedrijf geldt als pionier van de ontwikkeling van 'low noise'-vuurwerk, dat minder luid is en enkel bonte kleuren in de lucht brengt. "Hiermee hopen we ons steentje bij te dragen voor minder dierenleed en ook de collega's te overtuigen deze producten te verkopen", verklaart Vranckx. "Deze week kwamen er nog mensen met paarden van voorbij Brussel bij ons vuurwerk kopen. We merken dat er bij iedereen veel interesse is."





Ook voor goed doel

Er zijn verschillende vuurwerkproducten in het minder luide genre beschikbaar. Gaande van tubes met lichtkogels en fonteinen tot batterijen met effecten. Voor minder dan tien euro kan je al verschillende spektakelstukken aankopen. "Low noise-vuurwerk is in tegenstelling tot klassiek vuurwerk relatief duur. Door de knallen in de lucht te vermijden, is de snelheid van de effecten wel vlotter, maar is de tijdsduur beperkt. Om klanten te motiveren om toch gebruik te maken van dit vuurwerk hebben wij de verkoopprijzen aangepast. Naar analogie van de Warmste Week zullen wij per verkochte low noise-batterij twee euro overmaken aan een goed doel. Dat goede doel moet te maken hebben met de opvang en verzorging van dieren", zegt Vranckx.





Batterijen zijn in

Ten slotte merkt Vranckx nog een evolutie op. "Mensen doen hun aankopen steeds later. Ze kopen ook minder pijlen, aangezien er altijd een risico bestaat dat die verkeerd terechtkomen. Waarom batterijen meer en meer opkomen? Je beleeft er simpelweg langer plezier aan."