Oude elektriciteitscentrale wordt hippe evenementenhal Be-MINE voegt nieuwe parel toe aan site Birger Vandael

08 april 2019

17u51 0 Beringen Nu is het nog een oude elektriciteitscentrale op de be-MINE site in Beringen, maar binnen een half jaar kan je er terecht voor de meest hippe after work-events, optredens en trouwfeestjes. Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) kwam ter plaatse voor de start van de werken aan deze evenementenhal. “Hierdoor zullen de stad en de regio verder bloeien”, stelde hij enthousiast.

De elektriciteitscentrale maakt deel uit van de toeristisch-recreatieve ontwikkelingen binnen het project van be-MINE, dat een herbestemming geeft aan de beschermde koolmijnsite van Beringen. In de voormalige elektriciteitscentrale is een gedeelte van de klimmuur gelegen en staan ook een aantal antieke elementen zoals de voormalige compressoren. Deze zorgen voor een speciale, authentieke sfeer. Enkel de dieselgenerator zal verdwijnen. Permanente verwarming komt er niet, maar warmteblazers zullen bij events hun werk doen. De precieze aankleding mag de organisator naar eigen voorkeur kiezen.

Met deze unieke locatie zal de nieuwe eventlocatie ongetwijfeld vele bedrijven, verenigingen en scholen kunnen verleiden tot een bezoek aan de site en aan Beringen Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA)

In zijn totaliteit wordt de eventlocatie bijna 2.000 vierkante meter groot. Genoeg plaats dus voor tal van activiteiten. De turbinezaal van de centrale zal fungeren als ruimte waar zowel tentoonstellingen, bedrijfsfeesten, presentaties als vergaderingen kunnen plaatsvinden. “Met deze unieke locatie zal de nieuwe eventlocatie ongetwijfeld vele bedrijven, verenigingen, scholen kunnen verleiden tot een bezoek aan de site en aan Beringen”, zegt Weyts.

Nieuwe mijlpaal

Via Toerisme Vlaanderen investeert Weyts 395.000 euro in de bouw van de eventlocatie. Dit kadert in het SALK-programma dat het toeristisch aanbod in Limburg wil versterken en internationaal aantrekkelijk wil maken. “Dit is een nieuwe mijlpaal voor de mijnsite", onderstreept burgemeester Thomas Vints (CD&V).

Op de eventlocatie liggen nog andere trekpleisters die door Toerisme Vlaanderen worden gesubsidieerd. “Eerder maakten we ook al geld vrij voor de creatie van het speellandschap ‘Avonturenberg’ (€ 1.08 miljoen) en de realisatie van toeristisch infokantoor (€ 260.000). Recent kenden we aan be-MINE nog eens bijkomend € 4.6 miljoen toe voor de oprichting van be-MINE PIT, een interactief mijnbelevingscentrum dat het sluitstuk moet vormen van de herbestemming van deze site. Dit wordt verwacht in het voorjaar 2022”, gaat Weyts verder.

Investeringsmaatschappij LRM doet ook haar duit in het zakje. “Deze opwaardering past perfect bij onze strategie waarbij we van be-MINE een toplocatie willen maken. De site is aan het uitgroeien tot een unieke locatie waar geschiedenis en toekomst elkaar tegenkomen met een unieke ervaring als gevolg”, onderstreept CEO Tom Vandam.

Weyts concludeert dat een dergelijke investering een veelvoud moet opbrengen voor economie en samenleving. “Een toerist die een bezoek brengt aan Beringen en bij uitbreiding aan Limburg, blijft immers vaak ook overnachten, gaat winkelen, drinkt iets op café of proeft van de lokale keuken. Met z’n allen moeten we daar de vruchten van plukken.” Binnen zes maanden moeten de eerste feestjes in de evenementenhal plaatsvinden.