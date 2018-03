Oppositie niet onder indruk van cameranetwerk 15 maart 2018

Op de vorige gemeenteraad van Beringen opperde N-VA-raadslid Edgard Aerts dat er in de gemeente een schrijnend gebrek aan bewakingscamera's is. En zie, amper enkele dagen later kwam het bericht van de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo dat een cameranetwerk in aanbouw is, met ANPR-camera's op vijftien plaatsen. "Ik blijf op mijn honger zitten", aldus Aerts, die niet onder de indruk is.





Nog dit jaar zullen de camera's geïnstalleerd worden aan de grenzen van de politiezone en aan de oprittencomplexen van Ham en Paal. Camera's op de gemeentegrenzen met Heusden-Zolder en Leopoldsburg worden geplaatst in samenwerking met de naburige politiezones. Door te wachten tot nu is het mogelijk voor de zone om in te stappen in een nieuw raamcontract van de federale politie. De voordelen zijn: nieuwe technologie, betere en intelligentere camera's en aansluiting op de nationale databank. Bovendien werkt het korps ook aan een cameraplan voor de volledige site B-mine. Aerts opperde op de gemeenteraad dat Beringen amper drie gewone bewakingscamera's heeft, ten opzichte van 180 in Hasselt en 96 in Genk. "Voor ons moet Beringen als derde grootste stad van Limburg een voortrekkersrol spelen en niet aan de zijlijn staan om misschien later op de kar te kunnen springen. Het antwoord dat er maar weinig criminaliteit in Beringen is, vind ik niet bevredigend", stelt Aerts. "De aankoop van de ANPR-camera's staat hier los van. Mijn vraag betreft bewakingscamera's in het centrum zelf en die vraag blijft gelden." (BVDH)