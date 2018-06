Oppositie haalt werkpunten uit burgerbevraging 26 juni 2018

Beringen Vorige week werden de resultaten van de burgerbevraging 'Beringen bevraagt' bekendgemaakt.

1022 inwoners van de stad deden mee en de oppositiepartijen hebben - ondanks het feit dat Beringenaren het aangenaam vertoeven vinden in de stad - vooral oog voor 'de pijnpunten'. "De opmerkingen liggen in lijn met hetgeen wij al anderhalf jaar elke week vernemen tijdens onze huisbezoeken. Zo is een groot deel van de Beringenaren ontevreden over de mobiliteit en qua veiligheid scoort Beringen ook slecht. Wij stelden al herhaaldelijk meer camera's voor. Ook speelmogelijkheden en voorzieningen voor de jeugd zijn een werkpunt", stelt Werner Janssen (N-VA). Guy Kenens (VOLUIT) benadrukt dat er nood is aan meer inspraak en participatie van de Beringse burgers. Tijs Lemmens (VOLUIT) bevestigt de problemen op mobiliteitsvlak, veiligheid en jeugdwerking. "Het valt ook duidelijk op dat de aandachtspunten verschillen van buurt tot buurt. Beringen heeft een lokale aanpak nodig die vertrekt vanuit de eigenheid en noden van alle dorpen."





(BVDH)