Opmerkelijk veel hardrijders tijdens nachtelijke controle Toon Royackers

27 januari 2019

14u17 0 Beringen De lokale politie heeft zowel vrijdag als zaterdagnacht opmerkelijk veel hardrijders betrapt, tijdens nachtelijke controles in Beringen, Ham én Tessenderlo.

In de drie gemeenten stelde de politie zich telkens op, langs invalswegen waar zeventig kilometer per uur toegelaten is. Van de alles samen 1.154 gecontroleerde bestuurders, reden er liefst 214 (ruim 18,5 procent) te snel. Twaalf bestuurders scheurden zelfs tegen meer dan honderd per uur voorbij de controle post. Van vijf van hen werd het rijbewijs bovendien ingetrokken, omdat ze meer dan 119 per uur haalden.