Oplossing voor kinderen zonder school 20 april 2018

Er is een oplossing uit de bus gekomen voor de veertien ouders die geen school vonden voor hun kinderen. Woensdagavond kregen directies en schoolbesturen uit Beringen de kans om naar het veelbesproken verhaal te luisteren. "De betrokken schoolbesturen zullen extra vrije plaatsen voorzien", laat Thomas Vints (CD&V), schepen van Educatie weten. Alle kinderen kunnen terecht in een van de scholen van hun keuzes, die de ouders hebben ingegeven in het elektronisch aanmeldingssysteem. LOP-deskundige Carina Thomis, die de lokale overlegplatforms ondersteunt, nam gisteren al contact op met de ouders. (BVDH)