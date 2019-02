Openbaar onderzoek over gedeeltelijke opheffing van bescherming kolenwasserij BVDH

20 februari 2019

Deze week is het openbaar onderzoek gestart over de gedeeltelijke opheffing van de bescherming van de kolenwasserij. In 1994 werd de kolenwasserij en – zeverij inclusief toebehoren beschermd als monument, maar over het lot van kolenwasserij 1 en 3 is al een lange tijd discussie. Het schepencollege besloot om in het kader van het openbaar onderzoek een hoorzitting te organiseren op maandag 25 februari om 19 uur in buurthuis Kardijk. “Als schepencollege vinden we het belangrijk om in een open debat burgers en verenigingen te informeren en te betrekken. Deze hoorzitting is geen verplichting, maar we vonden het omwille van het belang dat we als stadsbestuur hechten aan communicatie en participatie, toch aangewezen”, zegt burgemeester Thomas Vints (CD&V). Het openbaar onderzoek loopt nog tot dinsdag 19 maart.