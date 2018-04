Op hol geslagen duo schiet op wagen 19 april 2018

Op 30 juli 2017 kwam een koppel met twee kinderen terug van een uitje naar Bilzen, toen het in de buurt van de woonst stootte op een duo waarbij de ex-partner van de vrouw. Ze werden vervolgens achtervolgd aan snelheden tot 200 km/uur en hun banden werden zelfs beschoten. De twee beklaagden riskeren een fikse celstraf.





Volgens de procureur was het duo uit Beringen bezig aan een tocht om bij een aantal personen orde op zaken te stellen. "Enkele stukgelopen relaties vormen de oorzaak. Allereerst trok het duo naar de woning van een vrouw waar ze op deuren en ramen klopten, maar niemand opendeed. De vrouw verwittigde wel de politie. Vervolgens vond het schietaccident plaats. Dan was er nog een derde slachtoffer dat werd lastiggevallen aan een wassalon", klinkt het. Een aantal beledigingen, verontrustende sms'jes, platgelaten banden en een beschadigde achterdeur... De heren riskeren een schadevergoeding te moeten betalen aan het gezin dat beschoten werd van in totaal meer dan 9.000 euro. De 35-jarige man uit Beringen riskeert verder een celstraf met probatie, voor zijn kompaan werd vier maanden cel gevraagd. Meester Delbrouck vraagt voor zijn cliënt de vrijspraak voor de stalking. Meester Swennen hoopt op de gunst van probatieuitstel voor de tweede beklaagde. Vonnis op 16 mei. (BVDH)