Op de fiets door Bangladesh 14 april 2018

Leerkracht Rita Joris trok samen met drie leerlingen van het Sint-Franciscuscollege Berkenbos zowel in april 2017 als april dit jaar naar Bangladesh. Daar doorkruisten ze het land op de fiets en dat heeft zeker indruk gemaakt op het kwartet. Het drukke Dhaka, de harde levensomstandigheden, de rust op het platteland, de verwonderde blikken van de Bengalen die voor het eerst een blanke op een fiets zien rijden... Het zijn maar enkele gespreksonderwerpen die zij op dinsdag 17 april vanaf 19.30 uur zullen aansnijden tijdens een lezing over deze trip. "Zij delen het verhaal van hun fiets- inleefreis met zo veel mogelijk mensen en proberen op die manier ook geld in te zamelen voor Banglabari," zegt Dave Schops (sp.a), schepen van de Bibliotheek. Banglabari is een vzw die acties onderneemt om de armoede in Bangladesh te bestrijden en de leefbaarheid in het land te vergroten. De gratis lezing vindt plaats in de bib, je kan je inschrijven via bibliotheek@beringen.be. (BVDH)