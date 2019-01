Ontwerp voor skatepark goedgekeurd Birger Vandael

30 januari 2019

17u17 0 Beringen Het ontwerp voor het nieuwe skatepark werd door het schepencollege goedgekeurd. Dit park van ongeveer 1.000 vierkante meter komt te liggen naast de sporthal en de scholencampus aan Bogaersveld.

Het skatepark zal ongeveer even groot zijn als deze in Lommel en Hasselt. Het was altijd het doel om een skatepark te ontwerpen waar zowel beginnende als ervaren skaters, steppers en BMX’ers hun gading konden vinden. De dienst Jeugd en Sport zat dan ook met een aantal fervente skaters rond de tafel. Ook het jeugdhuis Club 9 heeft via skaters uit hun achterban mee nagedacht over de elementen die zeker aanwezig moeten zijn in het ontwerp.

Tal van uitdagingen

Uit de behoeftebevraging kwamen een aantal duidelijke verwachtingen naar boven. Zo dient het skatepark een half open bowl te omvatten van minimum 1,5 meter hoog, een aantal stairs (treden) met rails, een wall van 2 meter hoog en 1,5 meter breed en een aantal quarters of banks dienen in het geheel verwerkt. Deze elementen, en nog een heel aantal andere uitdagingen, zijn in het ontwerp verwerkt.

Het project wordt gerealiseerd via een formule van design & build. Deze opdracht werd toegewezen aan Groep Verbruggen uit Mol. De firma werkt samen met een aantal gespecialiseerde ontwerpers en bouwers van skateparken. Samen met het skatepark wordt voorzien in groenaanleg, de bouw van een fietsenstalling en een rust- en chillzone. Deze komt verhoogd te liggen, een plek met een mooi uitzicht over het skatepark. De totale kostprijs van dit project bedraagt circa 325.000 euro.

Opening in zomer

In de komende weken wordt voor het project een omgevingsvergunning aangevraagd. Na verkrijgen van de vergunning kunnen de bouwwerken in mei, juni starten. De opening van het park is gepland kort na de zomer.