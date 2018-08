Ontwerp mee de nieuwe speeltuin in park 01 augustus 2018

02u49 0

De stad Beringen wil graag de mening en creativiteit van haar inwoners benutten bij het onder handen nemen van de speeltuin in het park van Beverlo. "De afgelopen jaren is veel tijd en budget gegaan naar de bouw van het skatepark. Nu de plannen hiervoor rond zijn, is er terug budget beschikbaar. De keuze voor het park van Beverlo was evident, er is namelijk al langere tijd vraag naar een opfrisbeurt van het park. De speelmogelijkheden zijn hier vandaag de dag dan ook beperkt. Met de beschikbare middelen willen we hier graag verandering in brengen", schetst schepen Dave Schops (sp.a). "Belangrijk is echter wel dat de invulling beantwoordt aan de noden en behoeften van de buurt. Daarom organiseren we op maandag 6 augustus om 18 uur een inspiratiemoment in het park. Jong en oud kunnen hier hun ideeën te kennen geven, mee aan het ontwerpen gaan", stelt schepen Thomas Vints (CD&V). (BVDH)