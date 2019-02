Online bevraging over kinderopvang BVDH

01 februari 2019



Via het Lokaal Overleg Kinderopvang lanceert Beringen online een bevraging over kinderopvang. Bedoeling is om hiermee het beleid inzake kinderopvang te kunnen adviseren. “Dit is een belangrijk thema voor een lokaal bestuur”, onderstreept schepen Hilal Ylacin (CD&V). “We streven niet enkel naar een voldoende aantal opvangplaatsen, ook de kwaliteit van de kinderopvang dragen we hoog in het vaandel. Zodat onze baby’s, peuters en schoolgaande kinderen in de handen van bekwame en zorgzame onthaalouders en kinderbegeleiders worden opgevangen.” Deelnemen kan anoniem via deze link en duurt slechts vijf minuten.