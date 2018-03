Ongevallen op E313 13 maart 2018

Het verkeer op de E313 in Ham en Beringen is gisteren de hele namiddag erg moeizaam verlopen door twee ongevallen. Bij het eerste ongeval ter hoogte van Beringen waren rond 14 uur een vrachtwagen en een auto betrokken. De bestuurder raakte bij de klap gewond. Dat veroorzaakte al snel een file vanaf Ham. Daar gebeurde rond 16 uur alweer een ongeval. De file groeide tijdens de avondspits aan tot voor Herentals. Rond 17.30 uur was de rijbaan vrij gemaakt. (RTZ)