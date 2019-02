Ongeval met vluchtmisdrijf in centrum van Paal Toon Royackers

22 februari 2019

20u44 0 Beringen Aan de Schrijnwerkerijstraat in het centrum van Paal bij Beringen is vrijdagavond een man gewond geraakt bij een ongeval met vluchtmisdrijf. Het ongeval gebeurde kort voor 19 uur aan het kruispunt met de Paalsesteenweg.

De oudere man werd daar opgeschept door een aankomende auto. De bestuurder van de wagen gaf meteen na de klap plankgas en scheurde weg. Het is nog onduidelijk in welke richting de automobilist is weggereden. De voetganger zelf was een oudere man, die bij de aanrijding verwondingen opliep. De lokale politie Beringen, Ham en Tessenderlo snelde ter plaatse voor een onderzoek.