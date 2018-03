Oeps, daar ligt een rotonde 23 maart 2018

03u03 0 Beringen Donderdagnamiddag heeft opnieuw een bestuurder de rotonde op het kruispunt van de Kasteletsingel met de Hasseltsesteenweg in Beringen te laat opgemerkt.

De betsuurder kwam van de Hasseltsesteenweg en knalde op de betonnen boord in het midden. De wagen rolde na de klap verder en kwam op zijn kant te liggen pal in het midden van de rotonde. Brandweerpost Beringen snelde ter plaatse, omdat er aanvankelijk ook rook uit het wrak kwam. Uiteindelijk bleek de auto toch niet te smeulen, en kon de bestuurder ook op eigen houtje uit de wagen klauteren. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De verkeershinder bleef tijdens de avondspits beperkt, al had het opmerkelijke ongeval donderdag wel veel bekijks. (RTZ)