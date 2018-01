Ober bevangen door rook bij blussen fietscafé Paalse Plas 31 januari 2018

02u43 0 Beringen Een brand heeft gisterochtend het populaire fietscafé aan de Paalse Plas in Beringen getroffen. Toen een ober omstreeks half tien 's morgens de deur open trok, zag hij dat de zaak vol hing met rook. Hij raakte bevangen bij een poging om het vuur zelf te blussen.

De ober zag dat brand was ontstaan onderaan de toog, en ging de vlammen met een brandblusser te lijf. Hij sloeg ook meteen alarm bij de hulpdiensten. "Kennelijk was er iets mis gelopen met een koelkast in het café," zegt luitenant Andy Moons van brandweerpost Beringen. "Het vuur was snel onder controle, maar een deel van de toog is beschadigd." Het café zat ook helemaal onder het roet. De dappere ober werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, omdat hij te veel rook had ingeademd.





Winterwandeling

Eigenaar Steven Jans kwam gisteren meteen ter plaatse. "Vreemd, we hadden deze koelkast nog maar twee jaar. Maandagavond toen we vetrokken, hebben we alleszins niets bijzonders opgemerkt. Vermoedelijk is de brand 's nachts ontstaan, en is hij een hele poos blijven smeulen. Doodjammer want het ging net zo goed met de zaak. Dit weekend staat een drukke winterwandeling op het programma. Die zou hier vertrekken. We gaan er alles aan doen om het evenement toch te laten doorgaan, maar dat kan uiteraard niet vanuit de zaak. We proberen nu snel tenten te huren, zodat we iedereen toch kunnen opvangen. Het fietscafé zelf proberen we ook zo snel mogelijk te herstellen." (RTZ)