Nieuwe zoektocht naar 'De schat van Vlieg' 25 juni 2018

Bij de Watersnip van Natuurpunt in Koersel en in de bib van Beringen centrum kan je deze zomer op zoek gaan naar 'De schat van Vlieg'. Dit jaar is het thema van de zoektocht 'voel jij wat ik voel?'. "Vlieg verstopt een schatkist op minder dan vijf kilometer van jouw huis. Begeef je voelsprieten naar de bib of de Watersnip en verken een prikkelend parcours met de toppen van je vingers. Vind je de schatkist? Dan krijg je een voelwaaier boordevol spelletjes én maak je kans op fantastische prijzen. Je kan deze zomer schatten zoeken in heel Vlaanderen van 30 juni tot 31 augustus", vertelt schepen van de Bib Dave Schops (sp.a). De gratis zoektocht is bedoeld voor kinderen tot en met 14 aar. Je kan tot drie vliegen verzamelen. Meer info via UiTmetVlieg.be/schattenvanvlieg.





(BVDH)