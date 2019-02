Nieuwe vakantiegids Beringen verkrijgbaar BVDH

20 februari 2019

11u47 0

Vzw toerisme Beringen heeft de nieuwe vakantiegids uitgebracht. Onder het motto ‘Mijn avontuur begint hier’ kan iedereen de stad ontdekken. “Be-MINE komt als toeristische en recreatieve hotspot ruim aan bod, maar ook de andere attracties en de evenementen van Beringen kan je in deze gids terugvinden,” zegt schepen van toerisme Werner Janssen (N-VA). Er zitten ook enkele extra’s in de gids: een plannetje van be-MINE, een praktisch overzichtslijstje met de groepsaanbiedingen, een gratis uitsnede van de fietsknooppunten in en rond Beringen en info over de gloednieuwe ‘Tafelroute’, een culinaire fietstocht voor jong en oud. Een exemplaar van de vakantiegids 2019 is gratis te verkrijgen in het toeristisch onthaal of digitaal via toerismeberingen.be/download.