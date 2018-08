Nieuwe speelplaats Straf! krijgt groene ruimte, tafels en... treinsporen 17 augustus 2018

02u42 0 Beringen Binnenkort verhuizen basisscholen Het Mozaïek en De Horizon in Beringen-Mijn naar het badzalengebouw op de mijnsite. Het is de bedoeling dat deze verhuis geen afbreuk zal doen aan het monumentale en historische karakter van dit gebouw en zelfs de voormalige treinsporen blijven liggen.

Het schepencollege verleende donderdag 9 augustus een omgevingsvergunning aan de vzw Katholiek Basisonderwijs Beringen-Mijn voor het verbouwen van het voormalig badzalengebouw tot kleuter- en lagere school en de bijhorende aanleg van de avontuurlijke 'sporen-speelplaats'.





"De voormalige treinsporen zullen deel uitmaken van deze speelplaats'. Die krijgt een groene invulling met o.a. houten speeltafels, peuterschommels, picknicktafels en speelparcours. Het groene karakter van de site wordt zo in stand gehouden", legt schepen voor Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening Anne Wouters-Cuypers (CD&V) uit. "Dit project is een belangrijk onderdeel van de herbestemming van de volledige mijnsite van Beringen. Het vestigen van een school op de mijnsite ligt volledig in de lijn met de ambities van be-MINE. Hiermee wil men de voormalige mijnsite opnieuw deel laten uitmaken van het sociaal en economisch weefsel van de stad."





De gehele school - die de naam 'Straf!' zal krijgen - krijgt een eigentijdse en moderne infrastructuur. Deze zal multifunctioneel worden benut en zal onder meer dienst doen als opvanglocatie voor en na de schooluren.





(BVDH)