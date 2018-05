Nieuwe school aan be-MINE wordt 'Straf!' 08 mei 2018

02u50 0 Beringen Gisteren werd onder massale belangstelling de nieuwe naam van de school aan be-MINE voorgesteld. Deze krijgt de naam 'Straf! School met lef'. Vanaf september 2020 zullen honderden schoolkinderen de omgeving nog meer doen bruisen.

In het voormalige badzalengebouw zullen Het Mozaïek en De Horizon hun intrek nemen. De verbouwingswerken starten in 2019. In het logo van de school komt een mier te staan, die de samenwerking symboliseert. 'Straf!' wordt een warm mierennest waar iedereen zijn eigen taak zal vervullen. Het was dan ook symbolisch dat een helikopter gisteren op het houtpark van de site twee 'werkmieren' uit de twee scholen dropte en dat zij werden ontvangen door 'Koning Mier'. Samen met het schoolbestuur, een leerkracht, enkele leerlingen en een ouder werd de naam onthuld en brak een volksfeest los. Het scholenbestuur hoopt dat de bedrijvigheid die vroeger de ondergrondse mijngangen vulde, bovengronds zal worden verdergezet. Op die manier wil men verleden en heden, net als de twee scholen, samenbrengen.





Straf! Staat voor 'Samen, Toekomst, Ruimte, Anders en Fier. Het uitroepteken versterkt de naam en de positieve visie van de school. Binnen exact een jaar, op 7 mei 2019, en binnen exact twee jaar zal op deze dag een wervelend buurtfeest worden georganiseerd. Zo krijgt de school al meteen een eigen feestdag.





(BVDH)