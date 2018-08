Nieuwe fase bij werken Paalsesteenweg 01 augustus 2018

In Paal is het Agentschap Wegen en Verkeer bezig met de vernieuwingen aan de Paalsesteenweg (N29). Dat gebeurt tussen de oprit van de E313 naar Antwerpen en de Katermeerstraat. Zo zal de verkeersdoorstroming verbeteren en de veiligheid voor de fietsers verhogen. Op 7 augustus start de aannemer met de aanleg van nieuwe riolering aan de zuidkant van de Paalsesteenweg (kant even huisnummers). Terwijl de aannemer aan de zuidkant werkt, kan het verkeer op de Paalsesteenweg aan de andere kant van de weg blijven rijden over versmalde rijstroken (1 rijstrook in elke richting). Deze tijdelijke rijstroken worden van elkaar gescheiden door niet-overrijdbare, betonnen elementen waardoor afslaande bewegingen beperkt zijn. De Katermeerstraat, Industrieweg en Zwanenbergstraat-noord kan u daardoor enkel inrijden vanaf de Paalsesteenweg als u van Beringen komt en weer uitrijden richting Paal. Komt u vanaf de snelweg of vanuit Paal, dan bereikt u deze straten via de Beverlosesteenweg. De Buitingstraat en Zwanenbergstraat-zuid zijn afgesloten van de Paalsesteenweg. Er is een korte omleiding voor plaatselijk verkeer via de Gelebergstraat en Buitingstraat (komende van Paal) of via de Hekstraat en Oude Baan (komende van Beringen). Ook voor de carpoolparking, de winkels en het hotel is er een omleiding. (BVDH)