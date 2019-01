Nieuwe collega’s voor buddy’s gezocht BVDH

21 januari 2019

17u34 0 Beringen Samen met de OCMW-medewerkers hebben de Beringse buddy’s in vluchtelingengezinnen getoost op hun onmisbare inzet van het afgelopen jaar en hun ‘hoop’ voor 2019.De afgelopen twee jaar hebben vijftien buddy’s immers op vrijwillige basis het verschil gemaakt voor een 25-tal gezinnen.

De sociale dienst van het OCMW biedt, door het inzetten van de buddy’s in vluchtelingengezinnen, een extra dimensie aan de professionele begeleiding. Vluchtelingen begeleiden in de eerste stappen in onze samenleving, in hun integratie, in de uitbreiding van hun netwerk, maar ook de Nederlandse taal stimuleren bij ouders en kinderen en huistaakbegeleiding zijn maar een enkele van de diverse taken waarvoor de buddy’s zich engageren. “De voorbije twee jaar toont aan dat vrijwilligers, in combinatie met professionals, mooie resultaten geeft in het verhaal van onze vluchtelingen in Beringen. Ik ben dan ook ontzettend fier op de bruggen die er hiermee gebouwd zijn en de warmte die Beringen hiermee uitstraalt,” stelt schepen Hilal Yalçin (CD&V).

Wil jij graag iets kunnen betekenen? Denk je dat er een buddy in jou schuilt? Neem dan contact op met Nadia Hoffmann voor een verkennend gesprek via T 011 44 90 00 of nadia.hoffmann@beringen.be.