Nieuwe ANPR camera herkent ook wie in de auto zit Toon Royackers

25 december 2018

11u44 0 Beringen Deze week hebben de lokale politiediensten van de zone Beringen, Ham, Tessenderlo en zone Heusden-Zolder een nieuwe hoogtechnologische ANPR camera in gebruik genomen. Die herkent niet alleen de nummerplaten, maar ook de personen die in de wagen zitten.

De nieuwe camera staat op de N72 de verbindingsweg tussen Beringen en Zolder. Het type camera dat gebruikt wordt is uitgerust met de nieuwste technologieën. “Het toestel herkent naast de nummerplaten ook het merk, het model en het kleur van de wagens,” aldus de politie in een persbericht. “Zelfs de inzittenden kunnen door het systeem dus geïdentificeerd worden. Op die manier wapenen beide politiezones zich nog meer tegen criminaliteit en inbraken.” De camera’s staan trouwens in verbinding met de nationale databank. Zo kan ook de federale politie bij onderzoeken de beelden steeds gebruiken.

Cameraschild

De lokale politie van Beringen, Ham en Tessenderlo wil op termijn een cameraschild rond de hele zone voorzien. Daarvoor worden 15 camera’s voorzien die alles samen 650.000 euro gaan kosten. De toestellen die op de grens met Heusden-Zolder staan worden wel mee gefinancierd door de politiezone Heusden-Zolder. “Dit levert voor beide politiezones immers een financiële en operationele win-winsituatie op.” De uitbouw van het volledige cameraschild moet in de loop van 2019 klaar zijn.