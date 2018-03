Nieuw socio-cultureel centrum op komst 13 maart 2018

02u31 0 Beringen Tussen de stedelijke academie (SAMWD) en de zaal 'Onder Ons' zal op termijn het nieuwe socio-cultureel centrum in Koersel gebouwd worden. De oude COR kan door stabiliteitsproblemen immers niet meer worden gebruikt.

De hoofdingang van het nieuwe ontmoetingscentrum bevindt zich aan dezelfde zijde als de hoofdingang van de SAMWD. Dit moet een interessante toegangs- en verblijfsruimte worden, met ook nog de bestaande toegang naar de school in de buurt. De dienstingang maakt een verbinding met de Harpstraat. Er is een wisselwerking tussen de verschillende openbare functies mogelijk, zoals het delen van de parkeerinfrastructuur. Het perceel is door middel van een aantal voetgangers- en fietsdoorsteken verbonden met de omliggende straten. Dit komt de doorwaadbaarheid van het gebied en de verbondenheid met andere openbare functies ten goede. Door zijn centrale ligging naast de stedelijke academie, nabij de basisschool en kerkplein, zal het nieuwe ontmoetingscentrum bijdragen aan de kernversterking van Koersel. Het gebouw is uitnodigend met een moderne vormgeving en architectuur. Er zijn twee polyvalente zalen gesplitst door een technische/ondersteunende zone met onder meer het sanitair. (BVDH)