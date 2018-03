Nieuw oriëntatieparcours voor Beringen-Mijn 21 maart 2018

Aan het Park van de Directeur in Beringen is een nieuw oriëntatieparcours geopend. Het werd uitgetekend door Alain Vandercammen en loopt verder richting het Kioskplein. Het is een van de eerste zogenaamde mapico-oriëntatieparcours in Vlaanderen. In de bossen van Koersel Kapelleke was er al een dergelijk parcours, maar de nieuwe omloop past perfect bij de nieuwste vorm van beleving. Iedere post is uitgerust met een kleur, getal, letter en tekening waardoor er een zeer brede waaier aan mogelijkheden is. Dankzij de icoontjes kan je uren wandelen of lopen over tientallen omlopen en met behulp van zes verschillende soorten oefeningen. De route loopt ook verder richting het tennisterrein van Beringen. Via de sportdienst, de toeristische dienst en VVO kan je de routes opvragen en gratis uitproberen.





(BVDH)