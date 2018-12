Nieuw inschrijvingssysteem voor vrijetijdsaanbod BVDH

24 december 2018

Een nieuw uniform online systeem moet het vrijetijdsaanbod overzichtelijker en duidelijker maken voor de inwoners. Vanaf de krokusvakantie wordt dit ingevoerd. “Kinderen, jongeren én volwassenen die willen deelnemen aan het aanbod, zoals de KIA-activiteiten en Start to Sport, schrijven vanaf dan in via i-School. De Buitenschoolse Kinderopvang van de stad gebruikt dit inschrijvingssysteem al een tijdje”, zegt schepen voor Vrije Tijd Dave Schops (sp.a). Het nieuwe digitale online inschrijfsysteem moet het aanbod ook toegankelijker maken voor ouders. Bovendien biedt dit systeem de mogelijkheid om gezinnen met een sociaal statuut of een beperkt budget, een sociaal tarief toe te kennen.