Nieuw hoofdkantoor voor Het Poetsbureau 21 februari 2018

02u50 0 Beringen Het zijn mooie tijden voor Het Poetsbureau uit Beringen. Vlaanderens grootste dienstenchequebedrijf heeft de kaap van 6.000 werknemers overschreden en zopas werden de plannen onthuld voor het nieuwe hoofdkantoor aan de Diestersesteenweg.

Het nieuwe kantoor, met een kostenplaatje van 3.750.000 euro, kan plaats bieden aan meer bediendes. Bovendien wordt het uitgerust met opleidings- en recreatieruimtes, een zonneterras en een café waar het personeel ook buiten de werkuren gebruik van kan maken. De verhuis staat gepland in de zomer van dit jaar.





"We zijn trots dat Het Poetsbureau voor onze stad blijft kiezen als thuisbasis. De economie in Beringen doet het goed en de tewerkstelling in onze regio heeft de jongste jaren een enorme boost gekregen. We hebben dit te danken aan de vele bedrijven die geloven in onze stad", onderstreept schepen Gilbert Lambrechts (sp.a).





Opnieuw goed nieuws voor Het Poetsbureau dus, dat eerder ook al stevig uitbreidde en vorig najaar 1.524 nieuwe mensen aanwierf. In 2018 kwamen er al 300 personeelsleden bij. "De doelstelling om tegen 2020 met 10.000 werknemers aan de slag te gaan, vegen we niet van tafel. Dat aantal staat gelijk aan 200 miljoen euro omzet. De voortdurende nieuwe vragen van klanten, over oplossingen met dienstencheques, bewijzen dat Het Poetsbureau nog lang niet is uitgegroeid", stelt CEO Jo Mellemans. (BVDH)