Netwerk Proximus gaat plat 10 augustus 2018

Gisteren lag het netwerk van Proximus een hele tijd plat in een gedeelte van deelgemeente Paal. Er waren problemen met de telefoonverbinding en de televisieverbinding. Wellicht ligt de oorzaak bij de werken aan de Paalsesteenweg, waar een glasvezelkabel werd geraakt. De diensten kwamen ter plaatse om de problemen op te lossen. Een lezer had het vermoeden dat een vermeende blikseminslag aan de bron van haar problemen lag, daar had het wellicht dus niets mee te maken. (BVDH)