Negentig hardrijders tijdens snelheidscontrole 19 juli 2018

Dinsdag heeft politie Beringen-Ham-Tessenderlo een snelheidscontrole gehouden. Die heeft uiteindelijk negentig hardrijders opgeleverd. Op Paddenhoek in Tessenderlo (Zone 50) reed één bestuurder op de tien gecontroleerde bestuurders te snel. Op de Gerhagenstraat in Tessenderlo (Zone 50) reden 41 van 208 gecontroleerde bestuurders te snel. Verder reden vier op de achttien bestuurders in de Broekstraat van Ham (Zone 50) aan een overdreven snelheid. In Beringen op de Hasseltsesteenweg (70km/u) gold dit voor 22 van de 193 gecontroleerde bestuurders. Er werden snelheden van 105 en 115 km/u opgemeten. Op de Koolmijnlaan in Beringen (70 km/u) reden 22 van de 484 gecontroleerde bestuurders te snel. Hier werden snelheden van 101, 114 en 125 km/u opgemeten. "De controles gebeurden naar aanleiding van klachten van de bewoners van deze straten", stelt Joël De Smedt, hoofdinspecteur van de Dienst Verkeer. (BVDH)