Na twee jaar: glas-in-betonramen zijn gerestaureerd 30 juni 2018

De eerste fase van de restauratiewerken van de glas-in-betonramen van de Sint-Theodarduskerk in Beringen-Mijn zit erop. Het resultaat werd gisteren ingehuldigd door kerkraad Kleine Heide. "De glas-in-betonramen zijn uniek en van artistiek zeer hoge kwaliteit", stelt de raad. Door het ambachtelijk karakter van de productie, bevonden de ramen zich in treurige toestand en werd tien jaar geleden het initiatief genomen om een restauratie door te voeren. De restauratiewerken begonnen twee jaar geleden en werden uitgevoerd door aannemer Renotec. In deze fase werden meer dan 8.000 glazen en 36 raampanelen uit het schip en de doopkapel met de hand behandeld wat logistiek een huzarenstuk bleek te zijn. Nu wordt het dossier voor de restauratiewerken van de overige glas-in-betonramen in de kerk voorbereid door Architectenbureau Karel Breda. (BVDH)