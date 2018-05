N-VA wil meer speelgelegenheid voor kinderen 16 mei 2018

02u44 0

Via sociale media heeft N-VA Beringen een onderzoek uitgevoerd naar kinderen en buitenspelen in de stad. Volgens de partij verdwenen er de laatste jaren steeds meer open ruimtes of speeltuintjes, vaak door overlast."Wij gaan elke week op stap in Beringen met onze 'klimaat in de straat-actie' en een van de grootste bekommernissen die telkens wordt genoemd, is het gebrek aan speelgelegenheid in de buurt. Mensen willen meer speeltuinen voor kinderen en stellen zelfs concrete locaties voor", stelt fractieleider Werner Janssen. "Een buitenspeelplan moet ervoor zorgen dat nieuwe speeltuinen en speelterreinen financieel haalbaar kunnen zijn. Gericht investeren en de speeltuigen laten roteren van de ene buurt naar de andere wanneer het aantal kinderen in de buurt wijzigt, maakt zoiets mogelijk. Daarbij moet ook gekozen worden voor locaties waar sociale controle mogelijk is en moet het bestuur vandalisme en overlast door hangjongeren kordaat aanpakken", besluit Janssen. (BVDH)