N-VA wil meer communicatie over tweede verblijf bij co-ouderschap 21 april 2018

Tijdens de jongste gemeenteraad heeft N-VA de noodzaak van een verblijfsregister in het kader van co-ouderschap onder de aandacht gebracht.





Zo'n register is bestemd voor kinderen van gescheiden ouders die onder een week-weekregeling vallen. "Maar doordat een burger slechts één officiële domicilie mag hebben, kunnen kinderen van gescheiden ouders in de problemen komen", zegt gemeenteraadslid Wesley Jeunen. "Om voor bepaalde activiteiten in Beringen korting te kunnen krijgen of zelfs deel te mogen nemen, is domicilie hier noodzakelijk. Denk bijvoorbeeld aan een abonnement voor het zwembad. De burgemeester liet verstaan dat er wel degelijk melding gemaakt wordt van een tweede verblijf van een kind in het bevolkingsregister, maar volgens ons is er hierover te weinig bekend. We willen dus dat er meer over gecommuniceerd wordt." (BVDH)