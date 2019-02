N-VA wapent zich met nieuw bestuur voor de toekomst BVDH

25 februari 2019

15u52 0 Beringen De leden van N-VA Beringen hebben een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Wesley Jeunen is de nieuwe voorzitter geworden. Het bestuur wordt elke drie jaar vernieuwd en vormt de basis van de lokale N-VA-werking.

Jeunen deed de voorbije jaren als OCMW- en gemeenteraadslid veel ervaring op in de lokale afdelingswerking en politiek. Wim Thijs is ondervoorzitter. Hij vervoegde N-VA als kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. “Nu N-VA in Beringen in de meerderheid zit, kunnen we van binnenuit meewerken aan een beleid voor en door de burger”, zegt Jeunen. “Het is voor ons altijd al cruciaal geweest om te weten wat er leeft bij de bevolking. De afgelopen jaren hebben we daarom de “klimaat in uw straat”-actie gedaan. We zetten nu opnieuw concrete acties op poten om de voeling met de Beringenaar nog te versterken.”

In totaal telt de bestuursploeg van N-VA Beringen 26 geëngageerde mensen waarbij alle leeftijden en deelgemeenten vertegenwoordigd zijn. Eerste uitdaging worden de verkiezingen van 26 mei. Met Werner Janssen op de vijfde plaats federaal en Jessie De Weyer op de zevende plaats Vlaams heeft Beringen twee prominente plaatsen op de lijst.