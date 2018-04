N-VA vraagt om aanmeldingssysteem scholen te herbekijken 04 april 2018

In Beringen zijn er problemen met het aanmeldingssysteem voor scholen. Zo kunnen enkele kleuters niet terecht op de voorkeursscholen die ze hebben opgegeven.





"Wat er mis is gegaan in het aanmeldingssysteem weten we niet, maar het is duidelijk dat bepaalde zaken echt verkeerd gelopen zijn", zegt N-VA fractieleider Werner Janssen. "Volgens ons dient een kind van Beringen in een school naar keuze terecht te kunnen. Dat dit niet kan en kinderen van buiten onze gemeente wel toegang krijgen, doet heel wat vragen rijzen. Voor jonge kinderen en ouders is een stabiele school -en kinderopvangomgeving dicht bij de ouderlijke woning een win-win situatie voor het hele gezin."





Op de volgende gemeenteraad zal N-VA het punt zeker aan bod laten komen. (BVDH)