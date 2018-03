N-VA-voorzitter stapt op na interne ruzie 06 maart 2018

02u39 0 Beringen Het rommelt binnen N-VA Beringen. Voorzitter Gosha Rosinska bood op 27 februari haar ontslag aan als voorzitter van de partij én stapt er in één ruk uit.

Interne strubbelingen omtrent de lijstvorming zouden aan de basis liggen van de ruzie. "Ik zag geen andere keuze meer dan mijn ontslag aan te bieden", reageert Rosinska die twee jaar voorzitter was.





"We zaten in een impasse en het leek me logisch uit het bestuur te stappen. Verkiezingen leiden soms tot spanningen binnen partijen, en ook N-VA Beringen is daar door getroffen. Ik heb vijf jaar lang hard gewerkt en mezelf gegeven voor de partij, maar het draait nu anders uit. Voor mij is dit emotioneel moeilijk, maar mijn beslissing is duidelijk. Ik ben niet over één nacht ijs gegaan." Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zal Rosinska zéker niet voor de N-VA opkomen. Of dat voor een andere lijst zal zijn, is niet zeker.





"Ik laat de mogelijkheden op dat vlak open. Momenteel heb ik andere prioriteiten, maar alles is mogelijk." Of nog andere N-VA'ers Rosinska zullen volgen in haar keuze is niet duidelijk. Wél blijkt ze steun te krijgen vanuit bepaalde hoeken binnen de partij. Lijsttrekker Werner Janssen wenste niet te reageren op het ontslag van de voorzitter. "Dat is Gosha haar eigen keuze geweest, en ik kan daar moeilijk uitspraken over doen. De kans bestaat dat de ondervoorzitter doorschuift. Indien dat niet de juiste keuze blijkt te zijn, houden we verkiezingen binnen onze partij om een nieuwe voorzitter aan te duiden", besluit hij. (MMM)