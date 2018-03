N-VA raadslid Tijs Lemmens stapt over naar VOLUIT 17 maart 2018

02u40 0 Beringen Gemeenteraadslid Tijs Lemmens verlaat de N-VA en stapt over naar de Beringse lijst VOLUIT. "Al geruime tijd voel ik dat de visie en de handelswijze van de N-VA afdeling in Beringen mij steeds minder aanspreken. Dit legt een enorme druk op mijn functioneren als gemeenteraadslid en een verdere samenwerking lijkt onmogelijk", legt Lemmens uit.

Lemmens kaartte zijn problemen naar eigen zeggen intern aan, maar voelde onvoldoende begrip. De laatste zittingen van deze legislatuur zal hij als onafhankelijke raadslid zetelen. "Ik voel mij nog altijd goed in mijn rol als politicus zoals die hoort te zijn, namelijk de stem van het volk representeren. Mijn werk hier in Beringen is nog niet af. Bovendien stelt zich ook nog een grote uitdaging om te evolueren naar de politiek van morgen", klinkt hij overtuigd. "Het huidige beleid was de voorbije legislaturen te veel met zichzelf bezig, terwijl het de inwoners van Beringen zijn die centraal moeten staan. Een politicus hoort ten dienste te staan van de bevolking en niet andersom. Deze waarden vind ik terug in de visie van de open lijst VOLUIT."





An Moons van VOLUIT is tevreden met de versterking. "Tijs is zeer gedreven en geëngageerd en beschikt over heel wat politieke ervaring en inhoudelijke kennis. Hij is begaan met onze stad en haar deelgemeenten en hij getuigt van veel zin voor initiatief. Zijn waarden sluiten aan bij onze lijst, waarbij de inwoners boven klassieke partijbelangen en tegenstellingen staan."





(BVDH)