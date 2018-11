N-VA kiest voor Werner Janssen en Jessie De Weyer als schepenen Birger Vandael

21 november 2018

11u54 0 Beringen Een dag na CD&V heeft ook N-VA Beringen bekend gemaakt welke twee personen de partij naar voren schuift als schepenen voor de komende zes jaar. Werner Janssen en Jessie De Weyer waren de personen met de meeste voorkeurstemmen en zijn de logische uitverkorenen.

N-VA behaalde bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen 17,1 procent van de stemmen, goed voor zes zetels. Het sloot ’s avonds een coalitieakkoord met CD&V en Voluit en breekt zo voor het eerst binnen in de meerderheid. Met de ervaren Werner Janssen (49 jaar) en de ambitieuze Jessie De Weyer (29 jaar) werd een complementair duo aangeduid als schepen. Janssen was zes jaar lang fractieleider voor N-VA in de gemeenteraad. Sinds 2014 is hij ook volksvertegenwoordiger in het federaal parlement. De Weyer maakte de voorbije zes jaar deel uit van de N-VA-fractie in de gemeenteraad en is beroepshalve juriste.

“Wij hopen als schepenen de verandering te kunnen brengen die Beringen nodig heeft”, vertelt het duo in koor. “Tijdens de onderhandelingen hebben we alvast veel inhoudelijke overeenkomsten kunnen vinden met de coalitiepartners. We werken in Beringen eerst aan de inhoud, nadien worden de bevoegdheden verdeeld onder de schepenen en zullen we onze eigen accenten verder kunnen leggen.”

Voorzitter

De laatste vier jaar van de legislatuur mag N-VA eveneens de voorzitter van de gemeenteraad aanduiden, die keuze wordt pas later gemaakt. De vier andere verkozen gemeenteraadsleden die in januari de eed zullen afleggen zijn Betty Buijs, Guido Feyen, Wouter Vandermeeren en Siegfried Van Braband. Van Braband volgt Esmeralda Meyen op in de gemeenteraad aangezien haar job als ambtenaar onverenigbaar is met de functie van gemeenteraadslid (Meyen is deskundige toerisme en coördinator be-MINE en events, red.). “Ze zal echter achter de schermen nauw betrokken blijven bij de lokale werking van N-VA”, belooft de partij.