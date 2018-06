N-VA heeft vragen bij 'bib voor iedereen' 09 juni 2018

Nadat het stadsbestuur van Beringen had aangekondigd dat het het charter 'een bib voor iedereen' zou ondertekenen, kwam er meteen reactie van N-VA. De partij verwijst naar 2013, toen de uitleenposten van Beverlo, Koersel en Paal gesloten werden, en onderstreept het dalend aantal bezoekers in Beringen. "Op de volgende gemeenteraad zullen we dan ook aan de schepen vragen hoe hij deze cijfers interpreteert en of hij bibliotheekbezoek in de deelgemeentes opnieuw makkelijker wil maken. 'Een bib voor iedereen' betekent ook een makkelijk te bereiken bibliotheek voor de inwoners van de deelkernen", zegt raadslid Wesley Jeunen. (BVDH)