N-VA brengt bereikbaarheid scholen in kaart 27 juni 2018

Beringenaren kunnen binnenkort raadplegen welke route de veiligste is om hun kinderen naar school te brengen. Deze zogenaamde 'schoolbereikbaarheidskaart' werd door N-VA-raadslid Wesley Jeunen op de agenda van de gemeenteraad gezet. "Dat veilige fietsomgevingen een werkpunt zijn, bleek ook uit de recente enquête 'Beringen bevraagt': 58 procent van de ondervraagden gaf aan dat fietspaden veiliger kunnen", stelt Jeunen. De kaart invoeren vanaf het nieuwe schooljaar zal wellicht niet lukken omdat overleg met schoolinstanties in de zomervakantie moeilijk ligt. "Uiteraard zijn wij voorstander van een zo ruim mogelijk overleg tussen de scholen, de ouders en het stadsbestuur. De schepen gaf ook aan dat veel scholen en oudercomités in Beringen zelf al bezig zijn met veilige schoolbereikbaarheid. Het is nu kwestie van dit te coördineren en op een eenvoudige manier ter beschikking te stellen van de ouders. Dat vraagt tijd", besluit Jeunen. (BVDH)