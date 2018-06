N-VA: "B-magazine is subjectief" 05 juni 2018

De lokale N-VA-afdeling heeft kritiek geuit op de jongste editie van B-magazine. De partij verwijt de makers dat ze enkel de positieve cijfers uit de Stadsmonitor geplukt zouden hebben, en dat het informatieblad dus subjectief is. "Zo maakt men van 'beperkte hinder' eensklaps 'geen hinder'", zegt gemeenteraadslid Jessie De Weyer. "En ook op het vlak van veiligheid speelt men met de cijfers", vult raadslid Wesley Jeunen aan. "Men stelt dat 81 procent van de mensen in Beringen zich nooit onveilig voelt. Dat klopt dan wel voor de eigen straat, maar als we naar het niveau van de stad kijken, zegt 28 procent zich af en toe onveilig te voelen." (BVDH)